Galatasaray için Nana Ampomah iddiası!

Gana basınında yer alan haberlerde Galatasaray’ın Fortuna Düsseldorf forması giyen Nana Ampomah’ ı transfer etmek istediği öne sürüldü. 24 yaşındaki kanat oyuncuusnun adı Beşiktaş ile de anılıyor.

Galatasaray için Gana'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Gana basınında yer alan haberlerde Sarı-Kırmızılılar'ın Bundesliga'dan düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde ayrıca Sarı- Kırmızılılar'ın gündeminde olan Ampomah için Beşiktaş'ın da devrede olduğu aktarıldı. Ampomah bu sezon 16 maçta 2 gol attı.

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