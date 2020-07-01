01 Temmuz 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray için Nana Ampomah iddiası!

Aslan'a Ganalı kanat! Adı Beşiktaş ile de anılıyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

Gana basınında yer alan haberlerde ’ın forması giyen ’ ı etmek istediği öne sürüldü. 24 yaşındaki kanat oyuncuusnun adı ile de anılıyor.

için Gana'dan sürpriz bir iddiası geldi. Gana basınında yer alan haberlerde Sarı-Kırmızılılar'ın Bundesliga'dan düşen 'ta forma giyen ile ilgilendiği iddia edildi. Haberde ayrıca Sarı- Kırmızılılar'ın gündeminde olan Ampomah için 'ın da devrede olduğu aktarıldı. Ampomah bu sezon 16 maçta 2 gol attı.

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