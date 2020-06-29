Transferini yazdılar! Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda sakatlıklardan kurtulamamıştı. Kolombiyalı forvet için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen ve her geçen gün hakkında farklı bir transfer spekülasyonu çıkan Radamel Falcao'ya ilişkin önemli bir haber yazıldı.
Geçtiğimiz günlerde Falcao hakkında River Plate yöneticisi yaptığı açıklamada, "Hala Falcao'yu düşünüyoruz. Belki bir gün onu River Plate'e getirebiliriz. Umarım Falcao kariyerini burada sonlandırır." demişti.
FALCAO GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Falcao'nun, River Plate'e geri dönmeyi düşünmediği ifade edildi.
Arjantin kulübünün yöneticinin açıklamaları, Falcao kapılarını aralamış olsa da, Kolombiyalı starın 1. önceliği Avrupa'da kalmak.
GALATASARAY AYRILMASINI İSTERSE...
Öte yandan Galatasaray yöneticilerinin Falcao'ya 'ayrıl' talimatını vermesi halinde oyuncunun Avrupa ile beraber ABD'yi düşüneceği aktarıldı.
YAŞI VE FİZİĞİ YETERLİ DEĞİL
Falcao'nun sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar ve form durumu göze alındığında şu an için kendisine herhangi bir talibin olmadığı ve bunun şu an için oldukça zor olduğu belirtildi.
Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 22 maça çıkarken 11 gol 1 asist üretti.
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