30 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim rekoru egale edebilir

Terim rekoru egale edebilir
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Lıgde 5 maçtır kazanamayan Galatasaray bu süreçte 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasretini en son Kasım 2003-Ocak 2004 arasında 6 maçta yaşamıştı.

Lıgde 5 maçtır kazanamayan Galatasaray bu süreçte 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasretini en son Kasım 2003-Ocak 2004 arasında 6 maçta yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar haftaya sahasında 'u da yenemezse Terim rekorunu egale edecek.

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