Galatasaray harekete geçti! Onyekuru...

Bu sezon devre arasında kiralık olarak sarı kırmızılı ekibe geri dönen Onyekuru için Aslan yeniden harekete geçti. Yıldız oyuncuyu gelecek sezon da takımda tutmanın yollarını arayan Cimbom'un, Monaco kulübüyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bir süre önce 11 futbolcusuyla birden yollarını ayıran Monaco'da yeni sezonun kadro yapılanması devam ediyor. Fransız basını Galatasaray'da kiralık olan Henry Onyekuru konusunda sarı kırmızılı kulüple pazarlıkların sürdüğünü yazdı.



Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun Fransız kulübünde gelecek sezon planlamasında düşünülmediği ve Nijeryalı oyuncunun, Galatasaray ile olan birlikteliğinin uzatılması için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



Her fırsatta Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini belirten Henry Onyekuru'da olduğu gibi Monaco'nun kiralık olan diğer oyuncular için de benzer anlaşmaları gerçekleştirebileceği ifade edildi.



Henry Onyekuru için Galatasaray'la yapılan görüşmelerin yanı sırsa Jordi Mboula için Huesca ile, Antonio Barreca için Genoa ile ve Pele için Reading ile görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.



Önümüzdeki sezon tamamen yeniden yapılandırılacak bir kadro ile sezona başlamak isteyen Monaco, Henry Onyekuru'yu sezon başında Everton kulübünden 13,5 milyon euro'ya transfer etmişti.

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