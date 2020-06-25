25 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ömer Bayram unutuldu

Ömer Bayram unutuldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Gaziantep FK maçında 5 değişiklik hakkını da kullanan Galatasaray'da bu sezonun asist kralı Ömer Bayram yedek kulübesinde kaldı. Forma şansı bulan Selçuk, ve Jesse beklentileri karşılamazken bu durum tepkileri de beraberinde getirdi.

Gaziantep FK maçında 5 değişiklik hakkını da kullanan Galatasaray'da bu sezonun asist kralı Ömer Bayram yedek kulübesinde kaldı. Forma şansı bulan Selçuk, ve Jesse beklentileri karşılamazken bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. Ömer'e, herhangi bir sakatlığının olmamasına karşın hiç şans verilmemesi kafaları karıştırdı.

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