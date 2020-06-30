Emre Mor'dan sürpriz karar! Yeni sezonda Galatasaray...
Geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadroya dahil edilen ve beklentileri karşılayamayan Emre Mor, devre arasında Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Genç yıldız, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkladı.
Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ancak beklentilerin çok altında kalan ve geri gönderilen Emre Mor geri dönmek istiyor.
Olympiakos'ta kadro dışı bırakılan ve en son 15 Şubat'ta maça çıkan Emre Mor, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde kendisine bonservis kolaylığı sağlanmasını ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini iletti.
EMRE MOR, GALATASARAY'I İSTİYOR
Emre Mor'un Olympiakos ve Celta Vigo'daki durumunu yakından takip eden İspanyol haber siteleri de Emre Mor'a dayandırarak verdiği haberlerinde, "Emre Mor, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı ve şu anda Yunanistan'da da değil. Emre'nin öncelikli planı yeniden Galatasaray'a dönmek ancak Galatasaray Yönetimi ve teknik heyeti, Emre'yi takımda görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
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