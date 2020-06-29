29 Haziran 2020, Pazartesi
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Falcao ve Lemina Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao'nun zorlu mücadelede oynayıp oynamayacakları merak konusu olmuştu. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri aktarırken, iki futbolcunun da ilk 11'de başlama ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
29.06.2020
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