Takımına veda etti Galatasaray'a geliyor! Transfer...

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk şansını zora soktu. Bu sonuçla birlikte taraftarını üzen Cimbom'a ise yıldız oyuncudan iyi haber geldi. O oyuncu takımına veda etti ve gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 11:43 ABONE OL