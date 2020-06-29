29 Haziran 2020, Pazartesi

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Takımına veda etti Galatasaray'a geliyor! Transfer...

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk şansını zora soktu. Bu sonuçla birlikte taraftarını üzen Cimbom'a ise yıldız oyuncudan iyi haber geldi. O oyuncu takımına veda etti ve gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda forma giyeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 11:43
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Takımına veda etti Galatasaray'a geliyor! Transfer...

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'in üst sıralarında yer almak ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hak edecek bir pozisyonda ligi bitirmek isterken, diğer yandan da transfer için çalışıyor.

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Takımına veda etti Galatasaray'a geliyor! Transfer...

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

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Takımına veda etti Galatasaray'a geliyor! Transfer...

Maçın bu şekilde sona ermesiyle beraber liderlik yarışında iyiden iyiye ayrılan Cimbom, artık tek rotasını gelecek sezona çevirdi.

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Takımına veda etti Galatasaray'a geliyor! Transfer...

Bu bağlamda bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinen Galatasaray'ın, iddialara göre prensipte anlaştığı o ismi bedelsiz kadrosuna katacağı aktarıldı.

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Takımına veda etti Galatasaray'a geliyor! Transfer...

KULÜBÜNDEN RESMEN AYRILDI
Andone'nin uzun sürecek sakatlığı, Falcao'nun da sahalardan uzak kalması Fatih Terim'i gelecek sezon için düşündürürken, bu bölge için bulunan panzehirin artık tamamlandığı kaydedildi.

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