29 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Belhanda için masaya oturuyor

Belhanda için görüşmeler başlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.06.2020

'ın tartışılan ismi Younes için görüşmeler yapılmaya başlanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcuya talip olan 'a "Gelin görüşelim" haberini yolladı.

Hem devre arasında hem de salgın döneminde 'ın kapısını çalan 'a lig devam ettiği için sezon sonu işaret edilmişti. Takımın kötü performansı ve kaybedilen puanlar sonrası yeni sezonun planlamasını bir an önce yapmak isteyen idareciler, Arap ekibinin teklifini dinleyecek. Eğer tatmin edici bir öneri gelmezse bırakılmayacak. 30 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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