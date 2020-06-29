29 Haziran 2020, Pazartesi

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Galatasaray'ın şampiyonluk şansı..."

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk ihtimaliyle ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 01:08 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 01:12
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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından Rıdvan Dilmen karşılaşmayı ve futbol gündemini değerlendirdi.

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...

İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Ne kadar matematik olarak olsa da ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum"

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...

"SARRACHI BENCE KÖTÜ TRANSFER, NAGATOMO DAHA İYİYDİ"

"Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi."

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...

"MAÇ BAŞINDA BAŞAKŞEHİR TEMPO YAPTI"

"Okan Buruk gibi düşünüyorum, ben bir tempo koyayım ortaya 10 dakikada sonuç alayım hızlıca. Robinho da geçen hafta iyiydi dedi ve oynattı. 11 top girdi Galatasaray ceza sahasına ilk 10 dakikada. Büyük tempo yaptı Başakşehir."

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Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! Galatasaray'ın şampiyonluk şansı...

"SERI SAZI ELİNE ALDI"

"Seri özellikle pandemi arasından sonra çok iyi döndü. Sazı eline aldı ve oynamaya başladı. Başakşehir ikinci yarıda çift forvete dönmek istedi ama kanat oyuncuları verimsiz kaldı. Demba Ba'nın kaçırdığı olsa 2-0 olacaktı maç."

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