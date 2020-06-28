Oğulcan Çağlayan yola çıktı

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Metz forması giyen Mamadou Fofana'yı gündemine almıştı. 22 yaşındaki Malili stoper Galatasarayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fofana, "Adımın Galatasaray'la anılması beni onurlandırdı. Alanya'da oynarken Galatasaray beni çok etkilemişti. Emre Akbaba çok iyi arkadaşım, Fatih Terim dünyanın saygı duyduğu bir teknik direktör" dedi." ifadeleri kullandı.