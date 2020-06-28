28 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Oğulcan Çağlayan yola çıktı

Oğulcan yola çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

ile arasındaki çekişmeden bu kez sarı-kırmızılı kulüp galip çıktı. Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı sözleşmesini yine tek taraflı feshetti.

Başarılı futbolcunun, bu hamlesinden sonra son kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek. Ancak Rize'nin opsiyon tarihinin 30 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle oyuncunun, herhangi bir sorunla karşılaşması beklenmiyor. Bir an önce formasını giymek isteyen 24 yaşındaki futbolcunun, eşyalarını toplayıp Rize'den ayrıldığı ifade edildi. Cimbom, Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GECİKMELİ BULUŞMA

, 2013 yılının Eylül ayında Galatasaray altyapısına katılmıştı. Kısa süre Galatasaray'la idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan daha sonra iki kulübün anlaşamaması nedeniyle yeniden 'a dönmek zorunda kalmıştı.

Genç yıldızdan G.Saray sözleri! haberin devamı

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