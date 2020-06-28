Galatasaray'dan Kerem Demirbay araştırması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü çok yukarılara dikti. Leverkusen'in sezon başında 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyip aldığı Kerem Demirbay'ı takibe aldı.

Almanya'da bulunan bağlantıları Terim'e, gurbetçi oyuncunun pek çok maçta yedek kalması nedeni ile hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Terim, "ya olursa" diyerek Şükrü Hanedar'dan Leverkusen'le temas kurmasını, Kerem'e Galatasaray forması giydirmek için neler yapmaları gerektiğini sormasını istedi.

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