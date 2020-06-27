27 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız isim açıkladı! "Menajeri Galatasaray ile görüşüyor"

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Metz forması giyen Mamadou Fofana'yı gündemine almıştı. 22 yaşındaki Malili stoper Galatasarayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fofana, "Adımın Galatasaray'la anılması beni onurlandırdı. Alanya'da oynarken Galatasaray beni çok etkilemişti. Emre Akbaba çok iyi arkadaşım, Fatih Terim dünyanın saygı duyduğu bir teknik direktör" dedi." ifadeleri kullandı.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 15:01
ABONE OL
  • 1
  • 13
Yıldız isim açıkladı! Menajeri Galatasaray ile görüşüyor

Savunma hattındaki oyuncularından Luyindama'ya, özellikle İngiltere'den gelen çok sayıda teklif nedeniyle, yeni sezon öncesi stoper arayışlarını başlatan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Mamadou Fofana.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Yıldız isim açıkladı! Menajeri Galatasaray ile görüşüyor

Henüz 18 yaşında Türkiye'ye gelerek Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Fransız kulübü Metz'e transfer olan 22 yaşındaki Mali'li savunmacı, Sarı- Kırmızılı kulüple yapılan görüşmeleri doğrularken, detayları ilk kez anlattı;

  • 3
  • 13
Yıldız isim açıkladı! Menajeri Galatasaray ile görüşüyor

"HERKES BÜYÜK TAKIM İSTER"

"Türkiye'ye yabancı değilim. Daha önce Alanyaspor'da görev yaptım. Şimdi de takımım Metz için mücadele ediyorum ama Galatasaray'la adımın anılması beni onurlandırdı.

  • 4
  • 13
Yıldız isim açıkladı! Menajeri Galatasaray ile görüşüyor

Her futbolcu büyük takımlarda oynamak ister. Benim de tek amacım futbol oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Benim için futbol bir sevda..."

  • 5
  • 13
Yıldız isim açıkladı! Menajeri Galatasaray ile görüşüyor

"KONUŞARAK HER ŞEY ÇÖZÜLÜR"

"Galatasaray çok büyük kulüp. Metz'le 2 yıllık kontratım var. Transfer işlerinde tabii ki konuşarak her şey çözülür ve umarım tekrar Süper Lig'e dönerim.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör