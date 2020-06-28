"Falcao'yu istiyoruz"

Son dönemde River Plate ile adı sıkça anılan Falcao hakkında Arjantin kulübünden yeni bir açıklama daha geldi. Ole'ye konuşan yönetici Enzo Francescoli, Falcao'yu hala düşündüklerini ve bir gün River Plate'te onu görmek istediklerini söyledi.

Francescoli şu ifadeleri kullandı: Falcao'yu hala düşünüyoruz. Belki bir gün onu geri getirebiliriz. Falcao'nun ne kadar kaliteli ve güçlü bir oyuncu olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

DİĞER