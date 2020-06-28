28 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

"Falcao'yu istiyoruz"

Falcao'yu istiyoruz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

Son dönemde ile adı sıkça anılan hakkında Arjantin kulübünden yeni bir açıklama daha geldi. Ole'ye konuşan yönetici Enzo Francescoli, Falcao'yu hala düşündüklerini ve bir gün River Plate'te onu görmek istediklerini söyledi.

Francescoli şu ifadeleri kullandı: 'yu hala düşünüyoruz. Belki bir gün onu geri getirebiliriz. Falcao'nun ne kadar kaliteli ve güçlü bir oyuncu olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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