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Erman Toroğlu: Galatasaray Başakşehir'i yenerse kartlar yeniden dağıtılır

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in gündemini değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray yenerse kartlar yeniden dağıtılır. Başakşehir yenerse iş biter." dedi.
27.06.2020
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