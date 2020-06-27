27 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim kararını verdi: Yeni forvete Emre Akbaba

Terim kararını verdi! Yeni forvet...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Tecrübeli teknik adam , Falcao, Adem ve Andone’nin yokluğunda Emre Akbaba’yı en uçta oynatma kararı aldı.

Zorlu Başakşehir maçının hazırlıklarını sıkıntılı bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın hangi 11'le sahaya çıkacağı merak konusu. 'in Falcao, Andone ve 'ün yokluğunda en uçta Emre Akbaba'ya görev vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Onyekuru'nun stoperler arasında kaybolacağını düşündüğü ve gol vuruşları nedeniyle Emre'yi tercih edeceği belirlendi.

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