Fatih Terim kararını verdi: Yeni forvete Emre Akbaba
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Falcao, Adem ve Andone’nin yokluğunda Emre Akbaba’yı en uçta oynatma kararı aldı.
Zorlu Başakşehir maçının hazırlıklarını sıkıntılı bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın hangi 11'le sahaya çıkacağı merak konusu. Fatih Terim'in Falcao, Andone ve Adem Büyük'ün yokluğunda en uçta Emre Akbaba'ya görev vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Onyekuru'nun stoperler arasında kaybolacağını düşündüğü ve gol vuruşları nedeniyle Emre'yi tercih edeceği belirlendi.
FUTBOLCULARA ÖZEL TERAPİ
G.Saray'ın teknik patronu Terim, Başakşehir maçına futbolcularını özel olarak motive ediyor.
LEMİNA YİNE SAVUNMADA
Ahmet'in cezası ve Marcao'nun sakatlığı sebebiyle G.Saray'da Lemina, Başakşehir maçında stoperde forma giyecek. G.Antep maçında da stoper oynayan Lemina, Donk'la birlikte görev yapacak.
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