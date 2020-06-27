27 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray’da Muslera’nın forması için 3 aday var

Aslan’da kaleci borsası! Muslera'nın yerine 3 aday
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Muslera’nın sakatlığı sonrası Okan göze giremedi. Cimbom kaleci arayışına hız verdi. Aslan'ın listesinde Claudio Bravo, ve yer alıyor.

'da Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda… 1 sezonluğuna "emanetçi" bir kaleci arayan Sarı- Kırmızılılar'da Şili'li Claudio Brovo, İspanyol ve Fransız isimleri şimdilik öne çıkan isimler.



Stephane Ruffier


BRAVO SEZON SONU SERBEST

Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise ile sözleşmesi sona erecek olan Cladio Bravo olduğu öne sürülüyor. Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.

SERGİO RİCO DA GÜNDEMDE

Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. Rico, bu sezonu kiralık olarak 'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.



Sergio Rico


SON ADAY STEPHANE RUFFİER

Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise Saint Etienne'den Stephane Ruffier olduğu belirtiliyor. G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.

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