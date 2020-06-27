Galatasaray’da Muslera’nın forması için 3 aday var
Muslera’nın sakatlığı sonrası Okan göze giremedi. Cimbom kaleci arayışına hız verdi. Aslan'ın listesinde Claudio Bravo, Sergio Rico ve Stephane Ruffier yer alıyor.
Galatasaray'da Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda… 1 sezonluğuna "emanetçi" bir kaleci arayan Sarı- Kırmızılılar'da Şili'li Claudio Brovo, İspanyol Sergio Rico ve Fransız Stephane Ruffier isimleri şimdilik öne çıkan isimler.
Stephane Ruffier
BRAVO SEZON SONU SERBEST
Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Cladio Bravo olduğu öne sürülüyor. Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.
SERGİO RİCO DA GÜNDEMDE
Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. Rico, bu sezonu kiralık olarak PSG'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.
Sergio Rico
SON ADAY STEPHANE RUFFİER
Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise Saint Etienne'den Stephane Ruffier olduğu belirtiliyor. G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.
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