27 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Ruffier iddiası

Galatasaray'da Ruffier iddiası
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

karşılaşmasında sakatlanan 'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Muslera'nın yerine kaleci arayan Cimbom'da bu kapsamda Saint Etienne'de forma giyen Ruffier gündeme geldi.

deplasmanında ayağı kırılan gelecek sezonun ilk yarısını da kaçıracak. Fransız basını, Cimbom'un Saint Etienne'in file bekçisi Stephane Ruffier'ye kanca attığını yazdı. 33 yaşındaki eldivenin de bu teklife sıcak yaklaştığı kaydedildi.

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