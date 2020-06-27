Galatasaray'da Ruffier iddiası

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'nın 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Muslera'nın yerine kaleci arayan Cimbom'da bu kapsamda Saint Etienne'de forma giyen Ruffier gündeme geldi.

Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Fernando Muslera gelecek sezonun ilk yarısını da kaçıracak. Fransız basını, Cimbom'un Saint Etienne'in file bekçisi Stephane Ruffier'ye kanca attığını yazdı. 33 yaşındaki eldivenin de bu teklife sıcak yaklaştığı kaydedildi.

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