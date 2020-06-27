En uçta Onyekuru
Falcao ve Andone sakatİ Adem cezalı... Terim, Başakşehir'e karşı forvette Nijeryalı yıldızına şans verecek. Hızından faydalanacak.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray cephesinde sakat ve cezalar nedeniyle ciddi eksikler var. Sarı-kırmızılıların forvet hattında oynayacak kimse kalmadı. Radamel Falcao ve Florin Andone, Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmışlardı. Adem Büyük de aynı maçta kırmızı kart görmüştü. Fatih Terim, üç forvetinin birden forma giyemeyeceği haftada en uçta Henry Onyekuru'yu oynatacak. İmparator, öğrencilerinden Nijeryalı yıldızı, Başakşehir savunmasının arkasına kaçıracak paslar atmasını istedi. Deneyimli teknik adam,Henry Onyekuru'nun hızından faydalanacak sonuca gitmeyi planlıyor.
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