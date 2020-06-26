26 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Lemina müjdesi

Lemina müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.06.2020

Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'a beklemediği yerden iyi bir haber geldi. Southampton'ın, sarı-kırmızılıların Mario Lemina'yı bir yıl daha kiralamak istemesine sıcak baktığı bildirildi.

Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'a beklemediği yerden iyi bir haber geldi. Southampton'ın, sarı-kırmızılıların Mario Lemina'yı bir yıl daha kiralamak istemesine sıcak baktığı bildirildi. Lemina'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Terim, Mert Hakan'ı kadroya almak istiyordu. Lemina'nın kalma ihtimalinin belirmesiyle Mert Hakan'a da ihtiyaç kalmadı.

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