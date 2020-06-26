Lemina müjdesi

Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'a beklemediği yerden iyi bir haber geldi. Southampton'ın, sarı-kırmızılıların Mario Lemina'yı bir yıl daha kiralamak istemesine sıcak baktığı bildirildi.

Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'a beklemediği yerden iyi bir haber geldi. Southampton'ın, sarı-kırmızılıların Mario Lemina'yı bir yıl daha kiralamak istemesine sıcak baktığı bildirildi. Lemina'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Terim, Mert Hakan'ı kadroya almak istiyordu. Lemina'nın kalma ihtimalinin belirmesiyle Mert Hakan'a da ihtiyaç kalmadı.

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