26 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Babel Galatasaray'a geri döndü! Florya'da görüntülendi

Florya'da görüntülendi! Ve Babel geri döndü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı , Hollanda Ligi'nin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri döndü. Hollandalı futbolcu antrenmanda teknik direktör ile görüntülendi.

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı , Florya'ya geri döndü. Gün içinde gerçekleşen idmanı takip eden Hollandalı oyuncu, teknik direktör ile de sohbet etti.

Kısa bir açıklama da yapan tecrübeli isim, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel. Hollanda ligler bitti biliyorsunuz. Bende oraya kiralık gitmiştim. Bu da demek oluyor ki benim Hollanda maceram sona ermiş oldu" ifadelerini kullandı.

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