Galatasaray'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri negatif çıktı!

Galatasaray'da son dakika... Sarı-kırmızılılar, futbol takımına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, futbol takımına yapılan test sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılılar tüm testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (26 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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