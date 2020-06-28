Galatasaray'a çifte piyango! Belhanda'yla birlikte transfer...
Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kalan ve taraftarlarla arasını bir türlü düzeltemeyen Younes Belhanda'nın akıbeti belirsizliğini koruyordu. Faslı isim için Al Nasr'ın devreye girdiği ve 30 yaşındaki isimle birlikte Maicon'un da bonservisini almak istedikleri öğrenildi.
Galatasaray'da bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda için Fransa'dan iddialı bir haber geldi. France Football, Faslı oyuncunun peşine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'ın düştüğünü yazdı.
HEM MAICON HEM BELHANDA!
Galatasaray'dan kiraladıkları Maicon'un bonservisini alman için sarı-kırmızılı kulüple görüştüğü belirtilen Arap kulübünün, bu sırada Belhanda için de temaslarda bulunduğu kaydedildi.
GOMIS'İN TAKIMI DA İSTEDİ
Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan tecrübeli oyuncunun adı daha önce de Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal ile de anılmıştı. Galatasaray'ın, Belhanda'nın bonservisi için 7 milyon euroluk bir bedel talep ettiği ifade ediliyor.
Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda, bu sezon 27 maçta oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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