Son dakika: Everton Oumar Niasse'nin takımdan ayrılacağını resmen açıkladı!

Oumar Niasse'de son dakika gelişmesi... Daha önce Süper Lig ekibi Akhisarspor'da da forma giyen golcü futbolcu için kulübü Everton, flaş bir açıklama yaptı.

İngiliz kulübü yaptığı resmi açıklamada Niasse'nin kulüpten ayrıldığını dile getirdi ve oyuncu boşa çıktı.

Öte yandan kısa süre önce Oumar Niasse ile Galatasaray'ın ilgilendiği dile getirilmişti.

🗞️ l We can confirm Oumar Niasse, Cuco Martina and Luke Garbutt will leave the Club when their current contracts expire at the end of the month.