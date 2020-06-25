25 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Everton Oumar Niasse'nin takımdan ayrılacağını resmen açıkladı!

Niasse resmen açıklandı! G.Saray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 Giriş Tarihi: 25.06.2020

Son dakika haberine göre; ekiplerinden Everton, forvet oyuncusu 'nin takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Senegalli futbolcuyla ilgileniyordu.

'de son dakika gelişmesi... Daha önce Süper Lig ekibi Akhisarspor'da da forma giyen golcü futbolcu için kulübü Everton, flaş bir açıklama yaptı.

İngiliz kulübü yaptığı resmi açıklamada Niasse'nin kulüpten ayrıldığını dile getirdi ve oyuncu boşa çıktı.

Galatasaray Oumar Niasse'ye kavuşuyor!

GALATASARAY'A MI?

Öte yandan kısa süre önce Oumar Niasse ile 'ın ilgilendiği dile getirilmişti.

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