Galatasaray transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday

Corona virüsüne verilen aradan sonra Süper Lig'de ilk maçına Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, bu maçta yıldız file bekçisi Fernando Muslera sakatlanmıştı. Sağ bacağında 2 kırık tespit edilen Uruguaylı eldiven ameliyat olmuş ve sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda kaleci arayışlarına başlayan Cimbom, tecrübeli eldivenin yerine 3 aday belirledi. İşte o isimler ve detaylar...