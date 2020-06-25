25 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday

Corona virüsüne verilen aradan sonra Süper Lig'de ilk maçına Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayan Galatasaray, bu maçta yıldız file bekçisi Fernando Muslera sakatlanmıştı. Sağ bacağında 2 kırık tespit edilen Uruguaylı eldiven ameliyat olmuş ve sahalardan yaklaşık 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda kaleci arayışlarına başlayan Cimbom, tecrübeli eldivenin yerine 3 aday belirledi. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 13:45
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Galatasaray transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday

Galatasaray'da 1. öncelik kaleci transferi... Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren Cimbom'un rotasını Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlere yönelttiği aktarıldı.

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Galatasaray transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Galatasaray transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday

Muslera bu maçta ağır bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmış ve sonrasında ameliyat olmuştu.

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Galatasaray transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday

Sarı kırmızılı eldivenin uzun sürecek sakatlığı sonrasında yeni kaleci arayışları başlamış ve rota 3 isme çevrilmişti.

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Galatasaray transferde isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

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