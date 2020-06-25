25 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

İtalyanlar Yunus Akgün'ün peşinde

İtalyanlar Yunus'un peşinde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Galatasaray'da fazla şansı bulamasa da Yunus Akgün, İtalyan takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Calciomercato'ya göre sarı-kırmızılıların genç oyuncusu başta Fiorentina olmak üzere Parma, Cagliari ve Verona'nın da gündeminde.

Galatasaray'da fazla şansı bulamasa da Yunus Akgün, İtalyan takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Calciomercato'ya göre sarı-kırmızılıların genç oyuncusu başta Fiorentina olmak üzere Parma, Cagliari ve Verona'nın da gündeminde. Özellikle Mor Menekşeler'in Cengiz Ünder'e benzettiği Yunus Akgün için, Galatasaray'la bir görüşme hazırlığında olduğu belirtildi. İtalyanlar, Yunus Akgün'ün geleceği için iyi bir seçim yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

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