25 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde kötü haber! Adolfo Gaich için Milan devreye girdi

G.Saray'a kötü haber! Avrupa devi devreye girdi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.06.2020

Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddia edilen Adolfo Gaich için Cimbom'a kötü haber geldi. Avrupa devi Milan, bu transferde devreye girdi. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi genç ve yetenekli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray, listesinde San Lorenzo forması giyen 21 yaşındaki golcü Adolfo Gaich'ı almıştı.

Ancak sarı-kırmızılılara bu transferde bir rakip daha çıktı. Daha önce ve Inter gibi takımların da ilgilendiği belirtilen genç oyuncu için devreye giren son kulüp Milan oldu. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; San Lorenzo, corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor durumda olduğu için oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Milan'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı bir proje sunduğu ifade edildi.

1.91 boyundaki Gaich bu sezon San Lorenzo formasıyla 13 maç görev yaptı ve 5 gole imza attı.

Cimbom isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday Cimbom isimleri belirledi! Muslera'nın yerine 3 aday
Usta yazar açıkladı! Kruse ve Galatasaray... Usta yazar açıkladı! Kruse ve Galatasaray...
Canlı yayında duyurdu! Yıldız isim Galatasaray'da Canlı yayında duyurdu! "Yıldız isim Galatasaray'da"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör