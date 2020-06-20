Gerson Rodrigues sesleri

TFF'nın hazırladığı Harcama Limitleri'nin içinde kalmak için ciddi bir savaş verecek G.Saray maliyeti düşük isimlerin peşine düştü. Bu yüzden gündeme A.Gücü'nde kiralık oynayan Gerson Rodrigues'in geldiği iddia edildi.

TFF'nın hazırladığı Harcama Limitleri'nin içinde kalmak için ciddi bir savaş verecek G.Saray maliyeti düşük isimlerin peşine düştü. Bu yüzden gündeme A.G ücü'nde kiralık oynayan Gerson Rodrigues'in geldiği iddia edildi. Dinamo Kiev'le 24 yaşındaki oyuncu için görüşme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

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