20 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Gerson Rodrigues sesleri

Gerson Rodrigues sesleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın hazırladığı Harcama Limitleri'nin içinde kalmak için ciddi bir savaş verecek G.Saray maliyeti düşük isimlerin peşine düştü. Bu yüzden gündeme A.Gücü'nde kiralık oynayan Gerson Rodrigues'in geldiği iddia edildi.

'nın hazırladığı Harcama Limitleri'nin içinde kalmak için ciddi bir savaş verecek G.Saray maliyeti düşük isimlerin peşine düştü. Bu yüzden gündeme A.G ücü'nde kiralık oynayan Gerson Rodrigues'in geldiği iddia edildi. Dinamo Kiev'le 24 yaşındaki oyuncu için görüşme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Galatasaray’dan puan almak sürpriz değil haberin devamı

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