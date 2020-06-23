23 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Tahkim Kurulu Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi

Tahkim Kurulu açıkladı! Adem Büyük'ün cezası...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

, Galatasaraylı 'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında sahadaki yerini alabilecek.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ve A.Ş.'nin futbolcusu ile ilgili 'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF

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