Tahkim Kurulu Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi
Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında sahadaki yerini alabilecek.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
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