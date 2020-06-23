23 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi uzatıldı

G.Saray'a transferde kötü haber! Sözleşmesi uzatıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

ekiplerinden , sezon sonunda sözleşmesi biten ve 'a olacağı konuşulan golcü futbolcusu 'ın kontratındaki opsiyonu kullanarak oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan 'da teknik direktör 'in listesinde yer alan 'dan kötü haber geldi. , sezon sonunda sözleşmesi biten 24 yaşındaki futbolcunun kontratındaki opsiyonu kullanarak oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var. Oğulcan'ın opsiyonunu kullanabiliriz. Sözleşmedeki opsiyonun detaylarını yöneticilerimiz biliyor. Ünal Hocamız, Oğulcan'ın takımda kalmasını isterse opsiyonu kullanacağız" ifadelerini kullanarak golcü futbolcunun sözleşmesinin uzatılacağının sinyallerini vermişti.

Bu sezon ekibiyle 24 maça çıkan Oğulcan, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

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