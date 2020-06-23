Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon sonunda sözleşmesi biten ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan golcü futbolcusu Oğulcan Çağlayan'ın kontratındaki opsiyonu kullanarak oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan Oğulcan Çağlayan'dan kötü haber geldi. Çaykur Rizespor, sezon sonunda sözleşmesi biten 24 yaşındaki futbolcunun kontratındaki opsiyonu kullanarak oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var. Oğulcan'ın opsiyonunu kullanabiliriz. Sözleşmedeki opsiyonun detaylarını yöneticilerimiz biliyor. Ünal Hocamız, Oğulcan'ın takımda kalmasını isterse opsiyonu kullanacağız" ifadelerini kullanarak golcü futbolcunun sözleşmesinin uzatılacağının sinyallerini vermişti.

Bu sezon Karadeniz ekibiyle 24 maça çıkan Oğulcan, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

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