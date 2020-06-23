24 Haziran 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fernando Muslera'dan Gökhan Gönül'e yanıt: Çok teşekkürler abi

Muslera'dan Gökhan Gönül'e teşekkür
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

Geçtiğimiz hafta oynanan maçında sakatlanan , sosyal medyadan kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Beşiktaşlı futbolcu 'e "Çok teşekkürler abi" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın ile karşı karşıya geldiği talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Ayağı kırılan Uruguaylı file bekçisine spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağarken, bir mesaj da Beşiktaş'ın tecrübeli ismi 'den geldi.

35 yaşındaki futbolcu hesabından sakatlanan Muslera için, ''En kısa sürede döneceksin inşallah'' mesajını gönderdi.

''ÇOK TEŞEKKÜRLER ABİ''
Fernando Muslera da Gökhan Gönül'e yanıt olarak, ''Çok teşekkürler abi'' ifadesini kullandı.


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