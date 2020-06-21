21 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao şoku!

Galatasaray'da Falcao şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile FK karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekipte  şoku yaşandı. Karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlanan Kolombiyalı golcü oyuna devam edemedi.

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