21 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maçı evinde izledi

Mustafa Cengiz maçı evinde izledi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta operasyon geçiren Başkanı , 'in 28. haftasında oynanan Galatasaray - FK maçını evinden takip etti.

Başkanı , 'in 28. haftasında Stadyumu'nda oynanan müsabakayı evinden izledi. Geçirdiği operasyonlardan sonra evinde dinlenen Cengiz, müsabakayı Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Muhasıp Üye Dorukhan Acar ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ile beraber takip etti. Başkan Cengiz'in tüm camiaya selam ve sevgilerini ilettiği belirtildi.


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