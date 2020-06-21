Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında kritik puanlar kaybederken, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılarda cezalı ve sakat oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

Galatasaray, geçtiğimiz haftaki karşılaşmada pek çok ismi sakatlık ve karta kurban vermişti. Aslan'ın talihsizliği bu hafta da sürdü. Galatasaray'da sağ bek Mariano, 45+3'te gördüğü sarı kart ile şampiyonluk yarışındaki kritik viraj Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düştü. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise Aslan'da Ahmet Çalık kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ahmet Çalık'ın kırmızısı Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları sonrası Galatasaray'ı epey zorlayacak.



Gaziantep FK maçında son kötü haber ise Falcao'dan geldi. Kolombiyalı golcü mücadelenin sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi. Falcao'nun durumu kontroller sonrası netlik kazanacak.



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK İSİMLER

Fernando Muslera

Andone

Mariano

Ahmet Çalık

Adem Büyük

Luyindama

Falcao

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