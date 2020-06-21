22 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Başakşehir maçı öncesi G.Saray'a kötü haber!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 28. haftasında sahasında ağırladığı FK ile 3-3 berabere kalan , zirve yarışında kritik puanlar kaybederken, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılarda cezalı ve sakat oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

, geçtiğimiz haftaki karşılaşmada pek çok ismi sakatlık ve karta kurban vermişti. Aslan'ın talihsizliği bu hafta da sürdü. Galatasaray'da sağ bek Mariano, 45+3'te gördüğü ile şampiyonluk yarışındaki kritik viraj maçı öncesi cezalı duruma düştü. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise Aslan'da Ahmet Çalık kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ahmet Çalık'ın kırmızısı Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları sonrası Galatasaray'ı epey zorlayacak.

FK maçında son kötü haber ise Falcao'dan geldi. Kolombiyalı golcü mücadelenin sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi. Falcao'nun durumu kontroller sonrası netlik kazanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK İSİMLER

Fernando Muslera
Andone
Mariano
Ahmet Çalık
Adem Büyük
Luyindama
Falcao

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