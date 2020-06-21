22 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mariano'dan hakeme tepki! "Hayatımda böyle kararlar görmedim"

Mariano'dan hakeme tepki! Hayatımda böyle kararlar görmedim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

'ın futbolcusu , FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, hakem 'un kararlarına tepki göstererek "Ben 'da, 'da top oynadım, böyle kararları hayatımda görmedim" dedi.

28. hafta mücadelesinde sahasında FK'yı konuk eden , 10 kişi kaldığı mücadelede 3-1 öne geçse de maçın son dakikalarında gelen gollere engel olamadı ve karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

28. hafta karşılaşmasında Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 55. dakikada Adem Çalık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Gaziantep FK'nın 78 ve 90+15'te penaltıdan bulduğu gollere engel olamayınca 3-3'lük beraberlik sonrası şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Maçın ardından hakem kararlarıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı kırmızılı ekibin sağ beki çok konuşulan 6 saniye kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası konuşan Mariano "Ben 'da, 'da top oynadım, böyle kararları hayatımda görmedim" sözleriyle Alper Ulusoy'u eleştirdi ve şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da, her yerde maç izliyoruz. Hayatımda ilk defa 6 saniye kuralına düdük çalındığını gördüm. Sahaya çıkıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz ama çok açık şekilde hakemin verdiği hatalı kararlarla momentumu kaybediyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller, çalınan düdüklerle beraber maç bu hale geldi."

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