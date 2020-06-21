Mariano'dan hakeme tepki! "Hayatımda böyle kararlar görmedim"

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, hakem Alper Ulusoy'un kararlarına tepki göstererek "Ben Fransa'da, İspanya'da top oynadım, böyle kararları hayatımda görmedim" dedi.

Süper Lig 28. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadelede 3-1 öne geçse de maçın son dakikalarında gelen gollere engel olamadı ve karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

28. hafta karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 55. dakikada Adem Çalık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Gaziantep FK'nın 78 ve 90+15'te penaltıdan bulduğu gollere engel olamayınca 3-3'lük beraberlik sonrası şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.

Maçın ardından hakem Alper Ulusoy kararlarıyla eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı kırmızılı ekibin Brezilyalı sağ beki Mariano çok konuşulan 6 saniye kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası konuşan Mariano "Ben Fransa'da, İspanya'da top oynadım, böyle kararları hayatımda görmedim" sözleriyle Alper Ulusoy'u eleştirdi ve şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da, her yerde maç izliyoruz. Hayatımda ilk defa 6 saniye kuralına düdük çalındığını gördüm. Sahaya çıkıyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz ama çok açık şekilde hakemin verdiği hatalı kararlarla momentumu kaybediyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller, çalınan düdüklerle beraber maç bu hale geldi."

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