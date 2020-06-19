19 Haziran 2020, Cuma

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Yıldız isim gemileri yaktı! "Bırakın Galatasaray'a gideyim"

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezonda genç isimleri takıma katmak için kolları sıvamıştı. Sarı kırmızılı ekibin listesinde bulunan Samuel Kalu, Cimbom'a gelmek için adeta gemileri yaktı. Nijeryalı yıldız takımı Bordeaux'dan transferi için izin istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 18:44
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Yıldız isim gemileri yaktı! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Süper Lig'de Rizespor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, transfer çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.

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Yıldız isim gemileri yaktı! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Teknik direktör Fatih Terim'in de daha önce birçok kez dile getirdiği gibi yeni sezon transferlerinde genç isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi Fransa'da bulmuştu.

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Yıldız isim gemileri yaktı! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Onyekuru'nun takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray, B planı olarak Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'yu gündemine almıştı.

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Yıldız isim gemileri yaktı! Bırakın Galatasaray'a gideyim

22 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başlayan sarı-kırmızılı yönetime, Fransız ekibinden gelen yanıt ise olumsuz olmuştu.

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Yıldız isim gemileri yaktı! Bırakın Galatasaray'a gideyim

Futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakan Bordeaux kulübü yetkilileri, Galatasaray'a oyuncuyu kiralamak değil satmak istemişti.

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