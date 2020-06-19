19 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın paylaşımında Kobe Bryant detayı!

Galatasaray'ın paylaşımında Kobe Bryant detayı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak maçlar için Türk Telekom Arena'da taraftarların maketleri yerleştirildi. resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta Ocak ayında hayatını kaybeden da yer aldı.

resmi Twitter hesabından paylaştığı görselde tüm dünyanın tanıdığı bir isim de yer aldı. Bir dönem Galatasaray antrenmanını ziyaret eden 'ın maketi Türk Telekom Arena'ya yerleştirildi. Galatasaray, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutmadı.

GALATASARAY'I ZİYARET ETMİŞTİ

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na NBA'in efsane yıldızının maketini koydu. 2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe Bryant, kaleye geçmiş, takımla tanışmış ve artık Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı.

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