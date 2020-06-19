Galatasaray'ın paylaşımında Kobe Bryant detayı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak maçlar için Türk Telekom Arena'da taraftarların maketleri yerleştirildi. Galatasaray resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta Ocak ayında hayatını kaybeden Kobe Bryant da yer aldı.

Galatasaray resmi Twitter hesabından paylaştığı görselde tüm dünyanın tanıdığı bir isim de yer aldı. Bir dönem Galatasaray antrenmanını ziyaret eden Kobe Bryant'ın maketi Türk Telekom Arena'ya yerleştirildi. Galatasaray, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutmadı.

GALATASARAY'I ZİYARET ETMİŞTİ

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na NBA'in efsane yıldızının maketini koydu. 2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe Bryant, kaleye geçmiş, takımla tanışmış ve artık Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı.

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