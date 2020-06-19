Fernando Muslera'dan Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 16:48 ABONE OL