19 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fernando Muslera'dan Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 16:48
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Fernando Muslera'dan Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret!

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra sürat çalışması yaptı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

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Fernando Muslera'dan Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret!

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Fernando Muslera'dan Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret!

MUSLERA TESİSLERE GELDİ

Çaykur Rizespor maçında rakibiyle çarpışması sonucu kaval kemiğinde kırıklar oluşan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı izledi.

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Fernando Muslera'dan Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret!

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın akşam tamamladıktan sonra kampa girecek.

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Fernando Muslera'dan Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret!
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