13 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Carles Perez'in peşine düştü

G.Saray Perez'in peşine düştü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki genç futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği ifade edildi. ’da şans bulamayan ’in ’a ‘Hayır’ demeyeceği belirtildi

SÜPER Lig'de şampiyonluğu hedefleyen G.Saray bir yandan da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok menajerle temas kurulurken transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de İtalyan Radio Radio'dan sürpriz bir iddia geldi. 'nın sezon başında 'dan 1 milyon euro kiralama ve gelecek sezonda da 11 milyon euro'ya kesin satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı 'in 'a gidebileceği iddia edildi. İtalyan ekibiyle temaslara başlayan sarı- kırmızılıların genç oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.

GERİ ÇEVİRMEZ

ROMA'DA fazla şans bulamayan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun deneyim kazanmak için Galatasaray'ın teklifini geri çevirmeyeceği de kaydedildi. Salgın nedeniyle askıya alınan Serie A'da 5 maça çıkan İspanyol futbolcu, 129 dakika süre alabildi. İki Avrupa Ligi karşılaşmasında da forma giyen Carles Perez, 1 gol kaydetti. Sol ayağını etkili kullanabilen ve gelecekte parlaması beklenilen isimler arasında yer alan futbolcunun, Transfermarkt'de güncel piyasa değeri 9 milyon euro... Perez için Galatasaray yönetimin tüm şartları zorlayacağı da bildirildi.

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