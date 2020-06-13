13 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Trabzon'da

Galatasaray kafilesi Trabzon'da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan Galatasaray, 'a geldi.

Havalimanı'na saat 17.50 sıralarında gelen Galatasaray kafilesi için geniş güvenlik önemleri alınırken, sarı-kırmızılılar, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray kafilesi kendilerini bekleyen takım otobüsü Rize'ye hareket ederek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye koyuldu.



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