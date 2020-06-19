Galatasaray'da idmanlarda yeni sistem

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takım arkadaşı olan ve sezonun ikinci yarısında Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Özyakup ile fotoğrafını paylaşarak "Kardeşimi görmek harika. Gelecek sezon görüşürüz." notunu düştü.