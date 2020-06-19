19 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da idmanlarda yeni sistem

İdmanlarda yeni sistem
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Bartali'nin yokluğunda 'da fizik kondisyon kabusu yaşanıyor. İkinci yarının başıyla beraber fizik olarak mükemmel duruma gelen Galatasaraylı oyuncular İtalyan kondisyoner ülkesine döndüğü için Rizespor maçında adeta yokları oynamıştı.

maçında kayıp istemeyen Terim, bu yüzden idmanlarda, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yaptırmaya başladı. Tek başına yükleme idmanları yapılırsa sakatlıkların artmasından korkan tecrübeli teknik adam bu sayede maç sakatlığı sıkıntısından kurtulmak istiyor.

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