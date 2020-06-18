Ryan Babel'den flaş paylaşım! "Gelecek sezon görüşürüz"
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde takım arkadaşı olan ve sezonun ikinci yarısında Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Özyakup ile fotoğrafını paylaşarak "Kardeşimi görmek harika. Gelecek sezon görüşürüz." notunu düştü.
Ryan Babel Galatasaray'a dönüş için fitili ateşledi... Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı patlaşımda Oğuzhan Özyakup ile çekildiği fotoğrafın altına önemli bir not düştü.
Ara transfer döneminde Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a, Ryan Babel ise Ajax'a kiralanmıştı. Her iki oyuncu için de kulüplerinde dönüş yolları açıldı.
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle kulüpler mali anlamda büyük sorunlar yaşarken, kiralık oyuncuların geri dönülmesi bekleniyor.
"GELECEK SEZON GÖRÜŞÜRÜZ!"
Bu bağlamda Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'a döneceğini işaret ederken, Oğuzhan Özyakup'un da Beşiktaş'a dönüş hazırlığında olduğunun mesajını verdi ve , "Kardeşimi görmek her zaman harika. Gelecek sezon görüşürüz" notuyla fotoğraf paylaştı.
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