18 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ryan Babel'den flaş paylaşım! "Gelecek sezon görüşürüz"

Babel'den flaş paylaşım! Gelecek sezon görüşürüz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan , hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Hollandalı futbolcu, 'ta oynadığı dönemde takım arkadaşı olan ve sezonun ikinci yarısında Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen ile fotoğrafını paylaşarak "Kardeşimi görmek harika. Gelecek sezon görüşürüz." notunu düştü.

'a dönüş için fitili ateşledi... Hollandalı yıldız, hesabından yaptığı patlaşımda ile çekildiği fotoğrafın altına önemli bir not düştü.

Ara transfer döneminde Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a, Ryan Babel ise Ajax'a kiralanmıştı. Her iki oyuncu için de kulüplerinde dönüş yolları açıldı.

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle kulüpler mali anlamda büyük sorunlar yaşarken, kiralık oyuncuların geri dönülmesi bekleniyor.

"GELECEK SEZON GÖRÜŞÜRÜZ!"
Bu bağlamda Ryan Babel, gelecek sezon Galatasaray'a döneceğini işaret ederken, Oğuzhan Özyakup'un da 'a dönüş hazırlığında olduğunun mesajını verdi ve , "Kardeşimi görmek her zaman harika. Gelecek sezon görüşürüz" notuyla fotoğraf paylaştı.

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