18 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fernando Muslera taburcu oldu!

Muslera taburcu oldu! İşte ilk açıklamalar
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'da son dakika... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan 'nın sağ kaval kemiğinde iki ayrı kırık tespit edilmiş ve 16 Haziran Salı günü ameliyat olmuştu. Uruguaylı file bekçisi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Tecrübeli kaleci, "Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında 'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15'inci dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Muslera, ameliyat edildiği hastaneden bugün tabucu oldu. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.

Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera taburcu oldu

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