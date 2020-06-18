Fernando Muslera taburcu oldu!

Galatasaray'da son dakika... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ kaval kemiğinde iki ayrı kırık tespit edilmiş ve 16 Haziran Salı günü ameliyat olmuştu. Uruguaylı file bekçisi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Tecrübeli kaleci, "Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu, herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 15'inci dakikasında Skoda ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Muslera, ameliyat edildiği hastaneden bugün tabucu oldu. 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi hastane önünde kısa bir açıklama yaptı.



Koltuk değnekleriyle yürüyen Muslera, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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