18 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Lemina stopere

Lemina stopere
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Gaziantep maçında Okan Kocuk ile Falcao'nun yükü ağır olacak. Atan ve tutanın alternatifi genç isimler ile Erencan Yardımcı olacak. 'de 2. yarı stopere geçen Lemina maça böyle başlayacak.

Gaziantep maçında Okan Kocuk ile Falcao'nun yükü ağır olacak. Atan ve tutanın alternatifi genç isimler ile Erencan Yardımcı olacak. 'de 2. yarı stopere geçen Lemina maça böyle başlayacak. Aslan'ın şu 11'le oynaması bekleniyor: Okan, Mariano, Lemina, Ahmet, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Onyekuru ve Falcao.

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