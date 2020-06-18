Lemina stopere

Gaziantep maçında Okan Kocuk ile Falcao'nun yükü ağır olacak. Atan ve tutanın alternatifi genç isimler Berk Balaban ile Erencan Yardımcı olacak. Rize'de 2. yarı stopere geçen Lemina maça böyle başlayacak.

Gaziantep maçında Okan Kocuk ile Falcao'nun yükü ağır olacak. Atan ve tutanın alternatifi genç isimler Berk Balaban ile Erencan Yardımcı olacak. Rize'de 2. yarı stopere geçen Lemina maça böyle başlayacak. Aslan'ın şu 11'le oynaması bekleniyor: Okan, Mariano, Lemina, Ahmet, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer, Feghouli, Onyekuru ve Falcao.

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