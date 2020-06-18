18 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da sorun belirlendi! Tam 7 maçta...

G.Saray'da sorun belirlendi! 7 maçta...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında ile karşılaşan ve sahadan 2-0 yenik ayrılan Galatasaray'da sorun belirlendi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde çıktığı 27 maçın 7sinde gol atamadı.

Deplasmanda 'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise yüzde 26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. Galatasaray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray'a Sırp stoper

ORTALAMASI 1.4

Sabah'ta yer alan habere göre forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası ve da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı. Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.

İşte Galatasaray'ın gol atamadığı karşılaşmalar

SÜPER LİG: 7 MAÇ

Denizli-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Galatasaray-Başakşehir 0-1
Galatasaray-Beşiktaş 0-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray 2-0

AVRUPA: 5 MAÇ

Club Brugge-Galatasaray 0-0
Galatasaray-PSG 0-1
Galatasaray-Real Madrid 0-1
Real Madrid-Galatasaray 6-0
PSG-Galatasaray 5-0

TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ

Galatasaray-Tuzlaspor 0-2
Alanyaspor-Galatasaray 2-0

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