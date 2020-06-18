Galatasaray'da sorun belirlendi! Tam 7 maçta...
Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve sahadan 2-0 yenik ayrılan Galatasaray'da sorun belirlendi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde çıktığı 27 maçın 7sinde gol atamadı.
Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise yüzde 26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. Galatasaray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.
ORTALAMASI 1.4
Sabah'ta yer alan habere göre forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı. Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.
İşte Galatasaray'ın gol atamadığı karşılaşmalar
SÜPER LİG: 7 MAÇ
Denizli-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Galatasaray-Başakşehir 0-1
Galatasaray-Beşiktaş 0-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray 2-0
AVRUPA: 5 MAÇ
Club Brugge-Galatasaray 0-0
Galatasaray-PSG 0-1
Galatasaray-Real Madrid 0-1
Real Madrid-Galatasaray 6-0
PSG-Galatasaray 5-0
TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ
Galatasaray-Tuzlaspor 0-2
Alanyaspor-Galatasaray 2-0
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