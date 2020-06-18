18 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da stopere dev takviye! Transferde 2 isim...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, stopere dev takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar iki Sırp futbolcuyu gündemine aldı. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:48
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Galatasaray'da stopere dev takviye! Transferde 2 isim...

Süper Lig'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da stopere dev takviye! Transferde 2 isim...

Sarı-kırmızılı yönetim, ilk iş olarak takımda kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisini almak istiyor.

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Galatasaray'da stopere dev takviye! Transferde 2 isim...

Nijeryalı yıldız için Monaco'nun kapısını çalan Galatasaray'ın Fransız ekibinden bir oyuncu daha istediği ortaya çıktı.

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Galatasaray'da stopere dev takviye! Transferde 2 isim...

İLK GÖZDE 1.94'LÜK PAVLOVIC!

Sarı-kırmızılılar, Monaco'nun transfer ettikten sonra Partizan'a kiraladığı 19 yaşındaki stoper Strahinja Pavlovic'in peşine düştü.

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Galatasaray'da stopere dev takviye! Transferde 2 isim...

1.94 metre boyundaki sol ayaklı genç Sırp oyuncu için teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında da talebi olduğu bildirildi. Ancak Monaco, Pavlovic'i sezon başında 10 milyon euro'ya Partizan'dan almıştı.

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