18 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Eksikler can sıkıyor

Eksikler can sıkıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Galatasaray'da pazar günü oynanacak Gaziantep maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması teknik heyetin canını sıkıyor. , ligin ilk yarısında ilk 11'de oynayan 6 oyuncusundan yoksun şekilde bu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da pazar günü oynanacak Gaziantep maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması teknik heyetin canını sıkıyor. , ligin ilk yarısında ilk 11'de oynayan 6 oyuncusundan yoksun şekilde bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera, Luyindama, Andone, Marcao dışında cezalı olan Donk ve Adem Büyük forma giyemeyecek.
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