11 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Al Hilal ilgileniyor

Al Hilal ilgileniyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.06.2020

Galatasaray'ın satmayı düşündüğü Younes Belhanda, Arap takımlarıyla anılırken menajeri de ilgiyi doğruladı.

Galatasaray'ın satmayı düşündüğü Younes Belhanda, Arap takımlarıyla anılırken menajeri de ilgiyi doğruladı. Özgür Sancar'a konuşan William D'avilla, "Belhanda'yla ilgilenen İspanyol ve Arap takımları var. 'den somut bir teklif almadık ancak onların ilgisi olduğunu biliyoruz" dedi. Ünlü menajer, Belhanda için en uygun teklifi seçeceklerini de kaydetti.
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