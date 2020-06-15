Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Fernando Muslera'ya ziyaret!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Fernando Muslera'yı ziyaret etti. Deneyimli kalecinin ayağında kırık tespit edilmişti.

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 27. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Albayrak, sosyal medya hesabından deneyimli eldiven ile çekilen fotoğrafını, "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" ifadeleriyle paylaştı.

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