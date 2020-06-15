15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Fernando Muslera'ya ziyaret!

Muslera’dan sakatlık sonrası ilk fotoğraf!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan 'yı ziyaret etti. Deneyimli kalecinin ayağında kırık tespit edilmişti.

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 27. haftasında dün oynanan maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen 'yı hastanede ziyaret etti. Albayrak, hesabından deneyimli eldiven ile çekilen fotoğrafını, "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" ifadeleriyle paylaştı.

Alex'ten Muslera paylaşımı! haberin devamı

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