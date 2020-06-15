Işıl Alben BOTAŞ ile anlaştığını açıkladı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, sarı-kırmızılı kulüpten kendisin yeni bir sözleşme gelmemesi üzerine takımdan ayrıldığını ve BOTAŞ Spor ile anlaştığını açıkladı.
Sözleşmesinin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi kabul ettiğini ancak aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube personelleri tarafından kendisine bir sözleşme gelmemesi üzerine takımda istenmediğini anladığını dile getiren Işıl Alben, şu ifadeleri kullandı: "Çok Değerli GALATASARAY Ailem;
Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor.
Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubat'ın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan 'şimdilik' ayrılıyorum. Galatasaray'a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda hissettiğim Fatih Terim Hocama, Sayın Başkanım Mustafa Cengiz'e, tüm Galatasaray Camiasına ve siz Büyük Galatasaray Taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaray'a transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım BOTAŞ Spor'a geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkıran'a ve yönetimine teşekkür ediyorum."
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