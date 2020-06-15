15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Işıl Alben BOTAŞ ile anlaştığını açıkladı

Işıl Alben G.Saray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2020

Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı , sarı-kırmızılı kulüpten kendisin yeni bir sözleşme gelmemesi üzerine takımdan ayrıldığını ve Spor ile anlaştığını açıkladı.

Sözleşmesinin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi kabul ettiğini ancak aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube personelleri tarafından kendisine bir sözleşme gelmemesi üzerine takımda istenmediğini anladığını dile getiren , şu ifadeleri kullandı: "Çok Değerli Ailem;

Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor.
Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubat'ın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan 'şimdilik' ayrılıyorum. Galatasaray'a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda hissettiğim Hocama, Sayın Başkanım 'e, tüm Galatasaray Camiasına ve siz Büyük Galatasaray Taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaray'a transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım Spor'a geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkıran'a ve yönetimine teşekkür ediyorum."

Kobe Bryant'ın eşinden flaş hamle! haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mbaye Diagne ile yollar resmen ayrıldı! Mbaye Diagne ile yollar resmen ayrıldı!
Bir devir sona erdi! 33 yıl sonra... Bir devir sona erdi! 33 yıl sonra...
Muslera’dan sakatlık sonrası ilk fotoğraf! Muslera’dan sakatlık sonrası ilk fotoğraf!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör